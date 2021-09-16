На ближайшие три дня трамваи и троллейбусы в Туле изменят схему движения Фото: Алексей ФОКИН

В связи с ремонтными работами по асфальтированию межрельсового пространства по улицам Октябрьской и Металлургов поменяется схема движения трамваев и троллейбусов по ул. Металлургов 16 и 17 сентября, а также с 20 по 24 сентября в период с 22:00 до 05:00, 18 и 19 сентября в период с 21:00 до 05:00, а также на пересечении ул. Октябрьской и Демидовская плотина 16 и 17 сентября в период с 22:00 до 05:00.

Трамваи маршрутов №№ 7, 9, 10, 12, 13 и 14 в эти дни поедут со своих конечных в Криволучье и только до депо.

Троллейбусы 16 и 17 сентября будут двигаться по схеме: № 1, № 2 и № 7 — из депо на ул. Луначарского - ул. Октябрьская - ул. Пузакова - ул. Малые Гончары, № 4, № 5 и № 6 — депо на ул. Луначарского - ул. Октябрьская - пос. Горелки.