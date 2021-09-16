Осенью Wink снова покажет лучшие кулачные бои в прямом эфире

Начался новый деловой сезон и в видеосервис Wink возвращаются прямые трансляции настоящих кулачных боев — прекрасное средство сбросить напряжение после офисных сражений. 18 сентября в режиме реального времени смотрите первые после двухмесячного перерыва бои профессиональной организации MMA «Наше дело». А 24 сентября снова сойдутся в бескомпромиссных поединках бойцы Top Dog.

«Наше дело» окончательно сформировалась как профессиональная организация и промоушен MMA в 2020 году, но уже имеет своих фанатов. Стать бойцом «Нашего дела» и начать свой профессиональный путь теперь может практически каждый. Промоушен с удовольствием предоставляет свою площадку новичкам и даже непрофессионалам. На турнире в один вечер можно увидеть как ожесточенный поединок между опытными ветеранами смешанных единоборств, так и невероятное сражение с участием известных рэперов.

В первом осеннем турнире «Нашего дела» на ринге встретятся новички и уже закаленные бойцы. Состоится очередной этап Гран-при, причем в трех весовых категориях. Например, Эдуард Кузьминов и Максим Намитов уже имеют по две подряд победы в Гран-при, но третью завоюет только один из них. Среди тяжеловесов на ринге поклонники ждут боя звезды промоушена Ивана Майданчука и Шарапутдина Магомедова, а также мастера досрочных побед Павла Бурлуцкого и Малика Канаева. Ну а в главной битве вечера встретятся известный многим блогер-боец Максим Новоселов и Иван Вичич.

Начало прямого эфира с турнира «Нашего дела» — 18 сентября в 21:00 по московскому времени.

В турнирах TOP DOG выступают спортсмены (как мужчины, так и женщины), базовыми для которых могут быть другие единоборства: бокс, карате, кикбоксинг, тайский бокс, рукопашный бой и даже регби. Основные правила: бой проходит без перчаток; три раунда по две минуты; никакой борьбы в партере, ударов ногами и локтями; допускаются удары из клинча; после нокдауна у бойца есть десять секунд, чтобы подняться; ничья возможна. Бои проходят на круглом ринге, огражденном стогами сена. В Wink доступны записи самых зрелищных поединков TOP DOG.

В перенесенном на 24 сентября турнире TDFC 10 сойдутся новички лиги и уже состоявшиеся звезды TOP DOG. У Алексея Мельника Мельникова пять боев, три из которых он закончил победами. Как изменится баланс результатов, покажет его встреча с Даником Весненком, который только недавно начал карьеру в TOP DOG с победы. Среди новичков будет Евгений Композитор Шопен, который проведет свой первый бой в лиге с Денисом Погодиным, уже имеющим за своими плечами победу.

Турнир TDFC 10 смотрите в прямом эфире 24 сентября с 20:00 по московскому времени.

Ну а подготовиться к прямым боевым трансляциям поможет специально собранная в Wink коллекция «Фильмы про бои». В ней представлены 36 картин о самых популярных видах боев: MMA, бокс, каратэ, кунг-фу, снятых в жанрах социальной и психологической драмы, боевика, фэнтези, комедии. Только захватывающие дух фильмы о великих победах на ринге и в первую очередь — над собой. Здесь можно найти старую добрую мировую классику («Рождение дракона» с Брюсом Ли, «Кикбоксер» или «Уличный боец» с Жан-Клодом Ван Даммом, «Малышка на миллион» и другие) или сразу несколько фильмов, прямо или косвенно связанных с легендарным боксером Мухаммедом Али («Я — Али», «Дебошир», «Лицом к лицу с Али»).

Некоторые фильмы из коллекции доступны только в Wink. Это «Молот» — история жизни борца Мэтта Хэмилла, родившегося глухим. «Правило боя» — российская спортивная драма про спарринг-партнера Тараса, которому неожиданно самому пришлось выйти на ринг против очень грозного противника. А также «Забойный реванш» в эксклюзивном переводе Гоблина — убойная комедия 2013 года про ветеранов бокса, в которой Сильвестр Рокки Сталлоне вызывает на ринг Роберта «Бешеного быка» де Ниро.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 400 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус (60 000 позиций). Wink доступен на экранах домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфоне или планшете (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на видеопортале wink.ru). Также в сервисе представлены аудиокниги, караоке, облачные игры.

Mixed Martial Arts (MMA) — смешанные боевые искусства, единоборства (с англ.).