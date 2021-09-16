Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража" Фото: Алексей ФОКИН

В Щекинском районе две ранее судимые соседки обокрали пенсионерку. Подельницы воспользовались тем, что женщина не заперла дверь.

По предварительным данным, двое подельников украли из дома 64-летней женщины 13 тысяч рублей. Злоумышленники воспользовались тем, что пенсионерка вышла из дома и не заперла дверь. Когда пожилая женщина обнаружила пропажу, она обратилась в полицию.

Оперативники вычислили и задержали подозреваемых - 40-летнюю неработающую ранее судимую за имущественные преступления соседку пенсионерки и ее 30-летнюю неработающую ранее судимую подельницу. Они задержаны. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Кража".