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Происшествия16 сентября 2021 9:19

В Ясногорском районе работнику местного предприятия недоплачивали зарплату

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Елена Иргиз
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Больше трех месяцев мужчина не получал зарплату полностью

Больше трех месяцев мужчина не получал зарплату полностью

Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело в отношении предприятия, которое не выплачивало своему сотруднику зарплату из личной заинтересованности руководителя организации.

На данный момент расследование установило, что с мая 2021 года до текущего момента предприятие по реализации щебня в Ясногорском районе не доплачивает зарплату одному из работников. Уже больше трех месяцев мужчина не получает зарплату в полном объеме. Предприятие задолжало своему сотруднику более 240 тысяч рублей.

В настоящее время организация выплатила работнику всю причитающуюся ему зарплату. Ведется следствие.