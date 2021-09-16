В Ясногорском районе работнику местного предприятия недоплачивали зарплату

Больше трех месяцев мужчина не получал зарплату полностью Фото: материалы пресс-служб

Тульские следователи возбудили уголовное дело в отношении предприятия, которое не выплачивало своему сотруднику зарплату из личной заинтересованности руководителя организации.

На данный момент расследование установило, что с мая 2021 года до текущего момента предприятие по реализации щебня в Ясногорском районе не доплачивает зарплату одному из работников. Уже больше трех месяцев мужчина не получает зарплату в полном объеме. Предприятие задолжало своему сотруднику более 240 тысяч рублей.

В настоящее время организация выплатила работнику всю причитающуюся ему зарплату. Ведется следствие.