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Общество15 сентября 2021 17:44

В Туле снесут кафе и автозаправку на перекрестке улиц Металлургов, ложевой и Восточного обвода

Здесь планируется возвести большую транспортную развязку
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле снесут кафе и автозаправку на перекрестке улиц Металлургов, ложевой и Восточного обвода

В Туле снесут кафе и автозаправку на перекрестке улиц Металлургов, ложевой и Восточного обвода

Фото: материалы пресс-служб

В Пролетарском округе Тулы запланировано строительство третьей очереди Восточного обхода, двухуровневой развязки на улице Ложевой. Именно по этой причине под снос пойдут кафе и автомобильная заправка. Снос объектов - мера вынужденная, так что владельцам недвижимости возместят убытки.

Предполагается, что эстакада будет четырехполосной. Ориентировочная стоимость работ составит больше 81 миллиона рублей.