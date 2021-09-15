В Туле снесут кафе и автозаправку на перекрестке улиц Металлургов, ложевой и Восточного обвода Фото: материалы пресс-служб

В Пролетарском округе Тулы запланировано строительство третьей очереди Восточного обхода, двухуровневой развязки на улице Ложевой. Именно по этой причине под снос пойдут кафе и автомобильная заправка. Снос объектов - мера вынужденная, так что владельцам недвижимости возместят убытки.

Предполагается, что эстакада будет четырехполосной. Ориентировочная стоимость работ составит больше 81 миллиона рублей.