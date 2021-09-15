В Туле на улице Ложевой снесут кафе и заправку

План будущей развязки Фото: материалы пресс-служб

В Туле при строительстве новой двухуровневой развязки на улицу Рязанскую снесут заправку и кафе. Как сообщает городская администрация, эта мера - вынужденная, когда нет других возможностей. Городская администрация утверждает, что владельцам недвижимости возместят все убытки.

Напомним, что в оружейной столице также запланировано строительство третьей очереди Восточного обхода. Ориентировочная стоимость работ вместе с развязкой составит больше 81 миллиона рублей. В проекте указана четырехполосная эстакада. Длина дороги и ширина тротуара определится после изучения интенсивности движения пешеходов.