Болельщики ЦСКА решили прилететь в Тулу на воздушном шаре

Болельщики ЦСКА решили отправиться на матч с «Арсеналом» на воздушном шаре. Такой необычный транспорт стоил им 60 тысяч рублей. Правда, добраться до стадиона фанаты не смогли: на границе Московской и Тульской областей полету помешал ветер.

Однако болельщики не жалеют о потраченных деньгах и неудаче - полет доставил им множество эмоций.

Полет на воздушном шаре стал самым экзотическим способом добраться в Тулу. В минувшее воскресенье многие болельщики ехали на матч на машине, велосипеде и электричке, а один даже пришел пешком.

Напомним, матч «Арсенал» — ЦСКА завершился боевой ничьей- 2:2. У оружейников взятием ворот отличились Евгений Марков и Иван Новосельцев.