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Звезды15 сентября 2021 9:35

Тульский архитектор стал героем документального сетевого сериала

Роман Устименко рассказал о творческих туляках и личном профессиональном пути
Игорь КОПЫТОВ
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Тульский архитектор стал героем документального сетевого сериала

Тульский архитектор стал героем документального сетевого сериала

Главный архитектор городского пространства «Искра» Роман Устименко стал героем документального сериала «Oh my град». Выпуск с туляком стал первым в проекте ведущего Глеба Мамонова. Всего в сезоне будет 15 серий о самобытных творцах из разных уголков страны, которым удалось изменить не только облик родного города, но и вдохновить его жителей на что-то новое.

«Думаю, что после нашего выпуска в Тулу ломанется московская молодежь, да и весь креативный класс России – за вдохновением. Ведь история Ромы Устименко – это про то, что будет, если встать с дивана и заняться любимым делом», – рассказал о своей поездке в оружейную столицу Глеб Мамонов.