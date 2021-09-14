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Общество14 сентября 2021 14:34

Ленинский суд отложил рассмотрение дела об убийстве двадцатилетней давности

Открытое судебное заседание отложено на 16 сентября 2021 года
Елена Иргиз
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За убийство предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы

За убийство предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы

Фото: Алексей ФОКИН

Ленинский суд отложил рассмотрение дела об убийстве двадцатилетней давности. Двое мужчин поспорили из-за финансовых разногласий.

Как следует из обвинительного заключения, в 1999 году подсудимый поссорился с убитым из-за денежных разногласий. На очередную встречу со знакомым обвиняемый пришел с оружием и выстрелил в предплечье оппонента, а когда тот упал на землю, прицельно выстрелил убитому в голову. Мужчина скончался на месте преступления. Обвиняемый же покинул место убийства и скрывался на протяжении 20 лет за пределами Российской Федерации.

В настоящее время предполагаемый убийца находится в следственном изоляторе. Открытое судебное заседание отложено на 16 сентября 2021 года. За убийство предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы.