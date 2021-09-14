В Могилевском сквере Тулы открыли очередной бесплатный биотуалет

Место общего пользования в Могилевском сквере автономно. Оно не подключено к городским сетям водопровода и канализации, функционирует за счет баков с подогревом, так что сможет функционировать круглый год. Конструкция туалета учитывает потребности и маломобильных групп населения.

На данный момент закуплено пять таких туалетов для городских общественных пространств. По одному предполагается установить в Зареченском, Центральном и Советском округах, а в Пролетарском — два.

Напомним, что в Тульской области запланировано обустроить модульными местами общего пользования 28 общественных пространств в двадцати муниципалитетах.