Туляки смогут задать вопросы, касающиеся содержания заключенных в местных колониях Фото: Алексей ФОКИН

15 сентября 2021 года, в течение часа с 16:00 до 17:00, на вопросы жителей Тульской области ответят начальник УФСИН Иван Прокопенко и председатель региоанльной Общественной наблюдательной комиссии Игорь Крюков.

Вопросы могут касаться всех направлений деятельности системы ФСИН, в том числе соблюдения прав и законных интересов лиц, содержащихся в следственных изоляторах и исправительных учреждениях Тульской области, поэтапной отмены ограничительных мероприятий, введенных с целью недопущения возникновения и распространения коронавирусной инфекции, а также условиий и порядка приема на службу в уголовно-исполнительную систему.

Позвонить на «прямую линию» можно будет по телефону 8(4872)32-98-22.