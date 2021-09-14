Дело о мене Центрального стадиона: тульский областной суд повторно рассмотрит апелляцию прокуратуры Фото: Алексей ФОКИН

Напомним, что в начале лета суд постановил вернуть дело в прокуратуру для проведения дополнительного расследования. Адвокаты обвиняемой Татьяны Силаевой назвали сразу 13 причин. В частности, было обращено внимание на противоречия в показаниях ряда свидетелей. Суд к мнению защиты прислушался. Сторона обвинения подала на это решение апелляцию, но дело вернулось в Советский районный суд.

Напомним, согласно сделке мены в конце 2014 года в собственность города перешел Центральный стадион, а в руки частника - территория бывшего депо «Тулагорэлектротранса» на улице Оборонной. В связи с этим бывшего руководителя комитета имущественных и земельных отношений администрации Тулы Татьяну Силаеву обвиняют в превышении должностных полномочий, а МКП «Тулгорэлектротранс» потерял от сделки более 61 миллионов рублей.

23 сентября Тульский областной суд будет повторно рассматривать апелляционное представление прокуратуры по данному делу.