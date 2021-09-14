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Происшествия14 сентября 2021 11:57

В Туле полицейские предотвратили кражу металлолома

Участковые уполномоченные полиции выявили подозреваемых в покушении на кражу
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле полицейские предотвратили кражу металлолома

В Туле полицейские предотвратили кражу металлолома

Фото: Алексей ФОКИН

Двое злоумышленников обнаружили, что в одном из сараев возле жилого дома в Скуратовском микрорайоне Тулы хранится металлолом. Однако, когда они попытались похитить его, в дело вмешались полицейские.

Участковые выявили и пресекли кражу, задержав подозреваемых - 19-летнего безработного местный жителя и его подельника. Возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 158 УК РФ.

Кстати, стоимость металлолома, по предварительным оценкам, превышала 6 тысяч рублей.