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Происшествия14 сентября 2021 11:19

В Тульской области нашли очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны

Снаряд уже обезврежен
Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области нашли очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны

В Тульской области нашли очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны

Фото: материалы пресс-служб

13 сентября вблизи деревни Малахово на окраине Большой Тулы была обнаружена минометная мина калибром 82 мм времен Великой Отечественной войны. Прибывшая по вызову группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы она была обезврежена.

Спасатели в очередной раз напоминают правила обращения с обнаруженными боеприпасами: не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету, немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения, не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку, дождитесь прибытия оперативных служб.