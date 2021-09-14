В Тульской области нашли очередной боеприпас времен Великой Отечественной войны Фото: материалы пресс-служб

13 сентября вблизи деревни Малахово на окраине Большой Тулы была обнаружена минометная мина калибром 82 мм времен Великой Отечественной войны. Прибывшая по вызову группа выполнения специальных работ Областной поисково-спасательной службы она была обезврежена.

Спасатели в очередной раз напоминают правила обращения с обнаруженными боеприпасами: не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету, немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения, не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку, дождитесь прибытия оперативных служб.