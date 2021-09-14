Река Шиворонь в Тульской области расчищена к весеннему паводку Фото: материалы пресс-служб

Почти всю прошлую неделю сотрудники ГУ МЧС России по Тульской области в рамках командно-штабных учений проводили расчистку берегов реки Шиворонь, которая по весне регулярно подтопляет село Дедилово.

В мероприятиях приняли участие более 200 человек и более 40 единиц техники. Спасатели опилили деревья и расчистили полосу реки на протяжении 3 километров с каждого берега. Также от зарослей был освобожден обводной канал, препятствующий свободному прохождению воды во время паводка.