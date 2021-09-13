За неделю в Тульской области задержали 73 пьяных водителя

Всего выявили 204 424 нарушения Правил дорожного движения Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области с 6 по 12 сентября сотрудникам региональной Госавтоинспекции удалось выявить и пресечь 204 424 нарушения Правил дорожного движения.

В том числе:

- 196 551 водитель был пойман за превышение скорости и выезд на встречную полосу;

- 79 нарушителей не пропустили пешеходов или других участников дорожного движения;

- 158 автомобилистов нарушили требования перевозки детей;

- 243 человека были привлечены к административной ответственности за тонированные стекла на машинах;

- 26 водителей находились за рулем без прав управления транспортными средствами.

За другие нарушения Правил дорожного движения составили 7 294 протокола. Кроме того, 188 транспортных средства были отправлены на штрафстоянку.

Помимо этого, удалось задержать 73 водителя в состоянии алкогольного опьянения. 32 из них уже привлечены к административной ответственности, еще 34 - от освидетельствования отказались, а 7 нарушителей уже ранее привлекались к ответственности за подобное нарушение.