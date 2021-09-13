К Дню города в Туле открылась новая выставка в музее изобразительных искусств

Посетители смогут увидеть 28 работ членов Товарищества передвижных художественных выставок Фото: материалы пресс-служб

В Тульском музее изобразительных искусств открылась выставка Вологодской картинной галереи «Русское искусство XIX века», приуроченная к 150-летию первой выставки художников-передвижников. Посетители смогут увидеть 28 работ членов Товарищества передвижных художественных выставок (ТПХВ) и художников, которые принимали участие в их экспозициях.

Тульский музей изобразительных искусств в рамках проекта, посвященного художникам-передвижникам, предлагает более широко познакомиться с творчеством Алексея Саврасова, Константина Маковского, Василия Пукирева, Степана Колесникова и Константина Крыжицкого. Выставка в Туле будет работать до 30 октября.