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Общество13 сентября 2021 12:17

Администрация Тулы опровергла информацию об уходе Владимира Полозова

Замглавы администрации работает как обычно и никаких изменений не планируется
Елена Иргиз
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Информация об этом появилась сегодня, 13 сентября

Информация об этом появилась сегодня, 13 сентября

Фото: Алексей ФОКИН

В администрации Тулы не подтвердили информацию об уходе Владимира Полозова с должности заместителя главы администрации города. Напомним, что информация об этом появилась сегодня, 13 сентября.

Сообщалось, что Полозов решил уволиться по собственному желанию. Однако, в пресс-службе "Комсомольской правде" прокомментировали, что замглавы работает как обычно и никаких изменений не планируется.

Отметим, что Владимир Полозов занимает эту должность с мая 2021 года: он курирует вопросы градостроительства и архитектуры, капитального строительства и планирования территорий.