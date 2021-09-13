В Тульской области объявлен 4 класс пожароопасности: метеопредупреждение

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения
Фото: материалы пресс-служб
В Тульской области объявлено метеопредупреждение: 13 и 14 сентября в регионе ожидается высокий 4 класс пожароопасности.
Спасатели напоминают жителям региона о правилах личной безопасности:
- не разводите огонь около деревянных строений, кустарников и сухой травы;
- не поджигайте сухую траву: мгновенное распространение огня может стать неуправляемым и фатальным;
- убирайте мусор, строительный материал и сухую траву с территории;
- не сжигайте убранный мусор и траву;
- не давайте детям играть со спичками;
- не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте горящие спички и окурки;
- имейте дома и во дворе огнетушитель или емкость с водой.
В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".