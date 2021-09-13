В Тульской области объявлен 4 класс пожароопасности: метеопредупреждение

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области объявлено метеопредупреждение: 13 и 14 сентября в регионе ожидается высокий 4 класс пожароопасности.

Спасатели напоминают жителям региона о правилах личной безопасности:

- не разводите огонь около деревянных строений, кустарников и сухой травы;

- не поджигайте сухую траву: мгновенное распространение огня может стать неуправляемым и фатальным;

- убирайте мусор, строительный материал и сухую траву с территории;

- не сжигайте убранный мусор и траву;

- не давайте детям играть со спичками;

- не курите в сараях, на чердаках, в местах хранения горючих материалов, не бросайте горящие спички и окурки;

- имейте дома и во дворе огнетушитель или емкость с водой.

В случае любой беды звоните в Единую службу спасения по городскому телефону -"01" или с мобильного - "112" и "101".