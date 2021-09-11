В Туле четыре дня назад пропала 81-летняя пенсионерка

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В Тульской области ищут пропавшую 81-летнюю пенсионерку. Поиск ведет отряд «ЛизаАлерт».

Зиновьева Анастасия Павловна пропала в Туле 7 сентября: женщина ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась.

Сообщаем приметы женщины: рост 155 см, телосложение xудощавое, глаза серые, волосы седые, короткая стрижка

Была одета: красная куртка с капюшоном, тёмные брюки, осенние тёмные ботинки, маска.

С собой: разноцветный пакет, костыль.

Пенсионерка не ориентируется в пространстве и может находиться в любом районе.