Кто проследит за порядком в Туле 11 сентября

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 11 сентября, за порядком в городе следит заместитель начальника главного управления - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Городничев Дмитрий Анатольевич.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только с городского телефона).