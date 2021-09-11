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Общество11 сентября 2021 9:54

Кто проследит за порядком в Туле 11 сентября

В городе круглосуточно дежурит администрация
Елена Иргиз
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По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу

Фото: Алексей ФОКИН

Каждые выходные в Туле дежурят представители городской администрации.

Сегодня, 11 сентября, за порядком в городе следит заместитель начальника главного управления - начальник отдела по благоустройству главного управления администрации города Тулы по Центральному территориальному округу Городничев Дмитрий Анатольевич.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391 – (короткий номер доступен только с городского телефона).