Житель Кимовска убил сожительницу и спрятал тело в ковре. Об этом сообщает местная прокуратура.

По предварительной версии следствия, 28 июня 2021 года 42-летний местный житель, ранее судимый за грабеж, угрозу убийством и кражу выпивал вместе со своей сожительницей. В какой-то момент, приревновав ее, мужчина вспылил и избил 44-летнюю женщину так, что она скончалась от полученных травм на месте.

Желая скрыть преступление, мужчина завернул тело в ковер, вынес из квартиры и оставил на пустыре за домами. Там тело женщины и обнаружили соседи. В настоящее время следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит местный районный суд.