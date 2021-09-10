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Общество10 сентября 2021 10:58

Дело организаторши незаконного игрового клуба в центре Тулы отправлено в суд

Прокуратура Привокзального района направила в суд уголовное дело о незаконных организации и проведении азартных игр
Игорь КОПЫТОВ
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Дело организаторши незаконного игрового клуба в центре Тулы отправлено в суд

Дело организаторши незаконного игрового клуба в центре Тулы отправлено в суд

Следствием установлено, что в начале января текущего года безработная жительница Щекино в арендованном помещении на Красноармейском проспекте областной столицы разместила 35 компьютеров, посредством которых незаконно проводила азартные игры. Однако уже через несколько дней, 9 января клуб прикрыли сотрудники полиции.

Прокурор Привокзального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 1 ст. 171.2 УК РФ в отношении 31-летней женщины. Теперь решение о наказании будет принимать суд.