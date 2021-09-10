При тульском «Арсенале» сформирована женская молодежная команда Фото: материалы пресс-служб

На сегодняшний день в Центре подготовки юных футболистов занимаются 14 девушек в возрасте от 11 до 14 лет. Девочкам выдали экипировку и приступили к тренировкам, которые будут проходить три раза в неделю по полтора часа. Пока заниматься с ними будут Алексей Соловьев и Антон Родионов.

Кстати, 2 октября на поле стадиона академии пройдут дополнительные отборы юношей в команды 2005-2012 годов рождения и девушек 2007-2009 годов рождения.