50 литров алкоголя снято с реализации после проверок Роспотребнадзора в Тульской области Фото: соцсети

Управление Роспотребнадзора по Тульской области за 8 месяцев проверило 110 субъектов, осуществляющих производство и оборот алкогольной продукции. В числе первых - ООО «Абсолют», ООО «Эталон», ООО «Зернопродукт», филиал ООО «Пивоваренной компании «Балтика», среди вторых - ООО «Гиперглобус», ООО «СПАР Тула», АО «Корпорация ГРИНН», ООО Агроаспект», ООО «Респект».

Из проверенных 126 объектов нарушения были установлены на 90. Специалистами Роспотребнадзора снято с реализации 3 партии алкогольной продукции объемом 50 литров из-за отсутствия акцизных марок, маркировки и нарушения срока хранения.

Также по результатам проверок к ответственности привлечены 33 юридических и 57 должностных лиц. Общая сумма штрафов составила более 300 тысяч рублей.