Где в Туле не будет света завтра, 10 сентября: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:

с 09:00 до 13:00 - ул. Каракозова, 3, 5, 11-27, 77-а (БССС № 238); ул. Марата, 123; ул. Патронная, 1-29 (нечётн.), 4-30 (чётн.); ул. Степанова, 154, 35, 35-а; ул. Бакунина, 4; ул. Декабристов, 32, 21, 4; ул. Пролетарская, 36, 36-а, 38;

с 09:00 до 16:00 - ул. Металлургов, 45-а, 45-б, 45-в, 45-г, 45, 45 к. 6, 43-а, 43-б, 43-в; 2-й пр-зд Металлургов, 2, 2-а, 2 к. 2, 4, 6, 8, 10;

с 09:00 до 17:00 - п. Косая Гора: ул. Гагарина, 15, 15-а, 15-б, 19; ул. М. Горького, 17, 19, 28, 28-а, 32/34; ул. Горшкова, 24, 26; ул. Газовая, 49, 51; ул. Айвазовского, 1-23 (нечётн.), 2-24 (чётн.), 2-а, 2-а-2, 2-б-1; 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 64-78 (чётн.), 73, 80-102 (чётн.), 95-115 (нечётн.); 22-й пр-зд, 3-26; 23-й пр-зд, 2-24; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 2-72 (чётн.); ул. Циолковского, 60-а, 62, 77, 79, 60; ул. Шевченко, 43-81 (нечётн.), 58-82 (чётн.), 58-а; ул. Стальского, 10-30 (чётн.), 1-17 (нечётн.); ул. Станиславского, 81, 83; ул. Лескова, 1-11 (нечётн.), 2, 2-а, 2-б; ул. Щедрина, 1-9 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. 1-я Гостеевская, 1-10; пер. Водоохранный, 15; Мясново: ул. Санаторная, 4-а, 8-а, 8-22 (чётн.); пер. Санаторный, 6 ,8, 8-а, 10; пер. 1-й Шоссейный, 5-21 (нечётн.), 12-30 (чётн.); ул. Одоевское ш., 56, 58, 27-а; Мясново: ул. 1-я Прокатная 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15-а, 16, 17-а, 19, 21; ул. 2-я Прокатная 1-25; ул. 3-я Прокатная 3-21-а; ул. Поперечная, 14.