Как в Туле пройдет XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик»

Фото организаторов фестиваля
Фото: материалы пресс-служб
11 и 12 сентября в Туле пройдет XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».
В этом году он пройдет на двух основных площадках: возле Городского концертного зала и в пространстве Ликерка Лофт.
Публикуем программу мероприятия:
11 сентября
Площадь около Городского концертного зала (ул. Советская, 2)
16-00 – Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск)
17-00 – Народный коллектив цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула). «Цирковая феерия»
18-00 – Театр «Пластилиновый дождь» (Самара). Спектакль «Ловцы снов»
19-00 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)
20-00 – Позитив-бэнд «Jazzophrenia» (Тула)
21-00 - Театр «Пластилиновый дождь» (Самара). Спектакль «Ловцы снов»
21-45 – Шоу-проект «Стихия» (Тула). Шоу «Азура»
Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85, основная площадь)
14-00 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)
15-00 – Школа танцев Look At Me (Тула)
15-45 – Иллюзионист Ярослав Панюков (Тула)
16-30 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)
17-00 – Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург). Спектакль «Цирк Elephant»
18-00 – Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск)
19-00 – Студия цыганского танца «Bohodance» (Тула)
20-00 – Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург). Спектакль «Цирк Elephant»
21-30 – Театр «Vokrug» (Санкт-Петербург). Спектакль «Большой Бездомный Бог»
Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85, парковка)
16-30 – Студия восточного танца «Манго» (Тула) и Виктория Юрковец (Тула)
17-00 – Sansara (Тула).Трайбл
17-30 – Детский хореографический коллектив «Тульский сувенир» (Тула)
18-00 – Шоу барабанщиков «Crazy Army Drum Show» (Тула)
18-30 – Студия циркового искусства "AirProject" (Тула). «Воскресный вечер»
19-30 – Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск)
20-30 – Театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Спектакль «ЭтНо»
Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85)
17-00 – Театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Спектакль-променад «Албасты»
18-00 – Творческое объединение К.А.М. (Культура артхаусной мысли) (Тула). Спектакль-променад «Яблочный сад»
14-00 – 22-00 Непредсказуемый предсказать (Санкт-Петербург)
12 сентября
Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85, основная площадь)
15-30 – Шоу барабанщиков «Crazy Army Drum Show» (Тула)
16-00 – Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург). Спектакль «Небесная карусель»
17-00 – Студия циркового искусства "AirProject" (Тула). «Воскресный вечер»
18-00 – Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург). Спектакль «Небесная карусель»
19-00 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)
19-30 – Авторский музыкальный проект "AcousticBoy" (Тула)
20-30 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)
21-00 – Театр «Vokrug» (Санкт-Петербург). Спектакль «Большой Бездомный Бог»
22-00 – Шоу-проект «Стихия» (Тула). Шоу «Folk'n'roll»
22-20 – Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Космический мираж»
22-40 – Закрытие Фестиваля уличных театров «Театральный дворик»
Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85, уютная)
17-00 – Творческое объединение К.А.М. (Культура артхаусной мысли) (Тула). Спектакль "Затерянный странник" по мыслям И. Бродского
14-00 – 22-00 Непредсказуемый предсказать (Санкт-Петербург)
Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85, парковка)
14-00 – Иллюзионист Илья Коржов (Тула)
14-30 – Театр «Унисон» (Москва). Спектакль «Король и дракон»
15-30 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)
16-15 – Milliard1OneCrew (Тула). Козлова Ксения. «Toxic»
16-30 – Студия восточного танца «Манго» (Тула) и Виктория Юрковец (Тула)
17-00 – Народный коллектив цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула). «Цирковая феерия»
18-00 – Первомайский Театральный коллектив "ТЕАТРиК" (Тула)
19-00 – Студия цыганского танца. Шоу-группа Bogema (Тула)
20-00 – Театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Спектакль «ЭтНо»