Как в Туле пройдет XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик»

Фото организаторов фестиваля Фото: материалы пресс-служб

11 и 12 сентября в Туле пройдет XIII Международный фестиваль уличных театров «Театральный дворик».

В этом году он пройдет на двух основных площадках: возле Городского концертного зала и в пространстве Ликерка Лофт.

Публикуем программу мероприятия:

11 сентября

Площадь около Городского концертного зала (ул. Советская, 2)

16-00 – Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск)

17-00 – Народный коллектив цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула). «Цирковая феерия»

18-00 – Театр «Пластилиновый дождь» (Самара). Спектакль «Ловцы снов»

19-00 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)

20-00 – Позитив-бэнд «Jazzophrenia» (Тула)

21-00 - Театр «Пластилиновый дождь» (Самара). Спектакль «Ловцы снов»

21-45 – Шоу-проект «Стихия» (Тула). Шоу «Азура»

Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85, основная площадь)

14-00 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)

15-00 – Школа танцев Look At Me (Тула)

15-45 – Иллюзионист Ярослав Панюков (Тула)

16-30 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)

17-00 – Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург). Спектакль «Цирк Elephant»

18-00 – Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск)

19-00 – Студия цыганского танца «Bohodance» (Тула)

20-00 – Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург). Спектакль «Цирк Elephant»

21-30 – Театр «Vokrug» (Санкт-Петербург). Спектакль «Большой Бездомный Бог»

Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85, парковка)

16-30 – Студия восточного танца «Манго» (Тула) и Виктория Юрковец (Тула)

17-00 – Sansara (Тула).Трайбл

17-30 – Детский хореографический коллектив «Тульский сувенир» (Тула)

18-00 – Шоу барабанщиков «Crazy Army Drum Show» (Тула)

18-30 – Студия циркового искусства "AirProject" (Тула). «Воскресный вечер»

19-30 – Барабанное шоу Drum Drive (Архангельск)

20-30 – Театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Спектакль «ЭтНо»

Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85)

17-00 – Театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Спектакль-променад «Албасты»

18-00 – Творческое объединение К.А.М. (Культура артхаусной мысли) (Тула). Спектакль-променад «Яблочный сад»

14-00 – 22-00 Непредсказуемый предсказать (Санкт-Петербург)

12 сентября

Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85, основная площадь)

15-30 – Шоу барабанщиков «Crazy Army Drum Show» (Тула)

16-00 – Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург). Спектакль «Небесная карусель»

17-00 – Студия циркового искусства "AirProject" (Тула). «Воскресный вечер»

18-00 – Театр «Небесная карусель» (Санкт-Петербург). Спектакль «Небесная карусель»

19-00 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)

19-30 – Авторский музыкальный проект "AcousticBoy" (Тула)

20-30 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)

21-00 – Театр «Vokrug» (Санкт-Петербург). Спектакль «Большой Бездомный Бог»

22-00 – Шоу-проект «Стихия» (Тула). Шоу «Folk'n'roll»

22-20 – Театр огня «Эра» (Тула). Огненное шоу «Космический мираж»

22-40 – Закрытие Фестиваля уличных театров «Театральный дворик»

Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85, уютная)

17-00 – Творческое объединение К.А.М. (Культура артхаусной мысли) (Тула). Спектакль "Затерянный странник" по мыслям И. Бродского

14-00 – 22-00 Непредсказуемый предсказать (Санкт-Петербург)

Ликерка Лофт (пр. Ленина, 85, парковка)

14-00 – Иллюзионист Илья Коржов (Тула)

14-30 – Театр «Унисон» (Москва). Спектакль «Король и дракон»

15-30 – Барабанное шоу DrumTime (Санкт-Петербург)

16-15 – Milliard1OneCrew (Тула). Козлова Ксения. «Toxic»

16-30 – Студия восточного танца «Манго» (Тула) и Виктория Юрковец (Тула)

17-00 – Народный коллектив цирковая студия «Мастер Буфф» (Тула). «Цирковая феерия»

18-00 – Первомайский Театральный коллектив "ТЕАТРиК" (Тула)

19-00 – Студия цыганского танца. Шоу-группа Bogema (Тула)

20-00 – Театр «Легкие крылья» (Альметьевск). Спектакль «ЭтНо»