В Туле безработный хотел купить машину, а вместо этого лишился 8 миллионов рублей Фото: Алексей ФОКИН

Обратившийся в полицию туляк объяснил, что собирался приобрести машину через посредника, для чего пришел на встречу в кафе на Демидовской плотине восемь миллионов рублей наличными, которые сложил в сумку. В зале он поставил ее под стол и перешел к обсуждению деталей сделки. Закончив разговор, посредник ушел, а потерпевший, заглянув под стол, не обнаружил там оставленной сумки.

Далее посредник пропал и перестал выходить на связь. Только тогда безработный миллионер решил обратиться в правоохранительные органы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.