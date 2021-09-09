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Происшествия9 сентября 2021 16:43

В Туле безработный хотел купить машину, а вместо этого лишился 8 миллионов рублей

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства происшествия
Игорь КОПЫТОВ
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В Туле безработный хотел купить машину, а вместо этого лишился 8 миллионов рублей

В Туле безработный хотел купить машину, а вместо этого лишился 8 миллионов рублей

Фото: Алексей ФОКИН

Обратившийся в полицию туляк объяснил, что собирался приобрести машину через посредника, для чего пришел на встречу в кафе на Демидовской плотине восемь миллионов рублей наличными, которые сложил в сумку. В зале он поставил ее под стол и перешел к обсуждению деталей сделки. Закончив разговор, посредник ушел, а потерпевший, заглянув под стол, не обнаружил там оставленной сумки.

Далее посредник пропал и перестал выходить на связь. Только тогда безработный миллионер решил обратиться в правоохранительные органы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.