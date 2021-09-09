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Происшествия9 сентября 2021 14:23

Заключенный в Тульской области добавил себе срок, ударив сотрудника колонии

В Новомосковске осужденного привлекли к уголовной ответственности за дезорганизацию деятельности исправительного учреждения
Игорь КОПЫТОВ
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Заключенный в Тульской области добавил себе срок, ударив сотрудника колонии

Заключенный в Тульской области добавил себе срок, ударив сотрудника колонии

Фото: Алексей ФОКИН

1 мая 2021 года осужденный, отбывающий срок в исправительной колонии № 6 за кражу и изнасилование, отказался расстаться с самодельным мячом и нанес сотруднику удар в плечо, сопровождая все нецензурными выражениями в присутствии других арестантов.

Суд счел, что своими действиями 30-летний мужчина дезорганизовал деятельность учреждения, а к тому же публично оскорбил представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей. Теперь по ч. 2 ст. 321 и ст. 319 УК РФ он приговорен к 2 годам и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.