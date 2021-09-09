В Тульской области почти 300 человек оштрафованы за отказ пускать в квартиру проверяющих газовое оборудование Фото: Алексей ФОКИН

После взрыва газа в Ногинске, в котором погибли два человека и множество пострадавших, в Тульской области плановые проверки газового оборудования в домах ужесточатся. Если на сегодняшний день собственников, не пускающих в свои квартиры сотрудников контролирующих организаций и оштрафованных на 1000 рублей порядка 290 человек, то в ближайшее время специалисты прогнозируют, будет еще больше. Предполагается законодательно ужесточить ответственность за отказ в допуске.

Также течение двух месяцев совместно с сотрудниками МЧС и полиции газовщики проведут обход домов, находящихся в группе риска — те, где жители на протяжении уже нескольких лет не допускают специалистов или ведут асоциальный образ жизни.