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Общество9 сентября 2021 11:08

73 тысячи рублей штрафа будет обязана уплатить сельская администрация в Тульской области за незаконные стоки

По иску природоохранного прокурора суд обязал администрацию Тулы организовать водоотведение в селе Архангельское
Игорь КОПЫТОВ
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73 тысячи рублей штрафа будет обязана уплатить сельская администрация в Тульской области за незаконные стоки

73 тысячи рублей штрафа будет обязана уплатить сельская администрация в Тульской области за незаконные стоки

Фото: Алексей ФОКИН

В ходе прокурорской проверки установлено, что администрация Тулы не обеспечила на территории села Архангельское водоотведение, отвечающее установленным законам требованиям. В результате сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, сливались в пруд на ручье Холькельц, протекающий через населенный пункт.

Теперь должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности, предусмотренной рядом статей КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 73 тысячи рублей.

Кроме того, суд обязал администрацию принять меры к восстановлению очистных сооружений Архангельского в кратчайшие сроки.