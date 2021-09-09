73 тысячи рублей штрафа будет обязана уплатить сельская администрация в Тульской области за незаконные стоки
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В ходе прокурорской проверки установлено, что администрация Тулы не обеспечила на территории села Архангельское водоотведение, отвечающее установленным законам требованиям. В результате сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, сливались в пруд на ручье Холькельц, протекающий через населенный пункт.
Теперь должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности, предусмотренной рядом статей КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 73 тысячи рублей.
Кроме того, суд обязал администрацию принять меры к восстановлению очистных сооружений Архангельского в кратчайшие сроки.