73 тысячи рублей штрафа будет обязана уплатить сельская администрация в Тульской области за незаконные стоки Фото: Алексей ФОКИН

В ходе прокурорской проверки установлено, что администрация Тулы не обеспечила на территории села Архангельское водоотведение, отвечающее установленным законам требованиям. В результате сточные воды, содержащие загрязняющие вещества, сливались в пруд на ручье Холькельц, протекающий через населенный пункт.

Теперь должностное лицо администрации привлечено к административной ответственности, предусмотренной рядом статей КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 73 тысячи рублей.

Кроме того, суд обязал администрацию принять меры к восстановлению очистных сооружений Архангельского в кратчайшие сроки.