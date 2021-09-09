Пять месяцев колонии получил туляк за вождение в нетрезвом виде Фото: Алексей ФОКИН

Житель Ефремова, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, днем 29 июня текущего года вновь сел за руль в нетрезвом виде и был задержан сотрудниками госавтоинспекции.

На этот раз отделаться штрафом не получилось - ефремовский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 28-летнего местного жителя, который признан виновным по ст. 264.1 УК РФ - 5 месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 3 года.

Приговор в законную силу не вступил.