В Туле гадалка ограбила мужчину посреди бела дня Фото: Алексей ФОКИН

Злоумышленница на улице подошла к мужчине, держащему в руках наличные деньги и предложила погадать. Едва начав беседу, представительница цыганского этноса сразу вырвала из его рук купюры. Когда же тот отказался и попросил вернуть деньги, женщина убедила жертву, что все купюры уже находятся в кошельке мужчины и предложила проверить этот факт. Когда же тот открыл портмоне, она выхватила оттуда банкноты и быстро скрылась в остановившемся рядом маршрутном такси.

Потерпевший сразу же обратился в полицию. Ближайший наряд ППС, получив информацию о происшествии, незамедлительно принял меры и задержал 49-летнюю неработающую представительницу цыганского этноса. Нанесенный ущерб составил 4 тысячи рублей. Женщина призналась в содеянном, и теперь на нее возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ.