Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Звезды9 сентября 2021 10:31

Туляков приглашают прогуляться по старинному кладбищу

Экскурсии по Всехсвятскому некрополю проводят специалисты Тульского историко-архитектурного музея
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Туляков приглашают прогуляться по старинному кладбищу

Туляков приглашают прогуляться по старинному кладбищу

Фото: Игорь КОПЫТОВ

Всехсвятский некрополь - крупнейшее из тульских кладбищ с богатой историей. Его площадь на данный момент оставляет 34 гектара. Здесь расположены участки с могилами известных туляков купеческих сословий, старообрядцев, католиков, лютеран, воинские братские могилы участников Великой Отечественной войны.

Посетителям покажут самые интересные надгробия, в том числе относящиеся и к XVIII-XIX векам. Ближайшие экскурсии состоятся 10 и 11 сентября.