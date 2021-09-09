Туляков приглашают прогуляться по старинному кладбищу Фото: Игорь КОПЫТОВ

Всехсвятский некрополь - крупнейшее из тульских кладбищ с богатой историей. Его площадь на данный момент оставляет 34 гектара. Здесь расположены участки с могилами известных туляков купеческих сословий, старообрядцев, католиков, лютеран, воинские братские могилы участников Великой Отечественной войны.

Посетителям покажут самые интересные надгробия, в том числе относящиеся и к XVIII-XIX векам. Ближайшие экскурсии состоятся 10 и 11 сентября.