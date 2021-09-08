Спрятать приготовленные закладки житель Новомосковска не успел Фото: Алексей ФОКИН

В Донском будут судить наркодилера из Новомосковска. Он делал закладки и держал наркотики у себя дома.

Как установило предварительное следствие, ранее не судимый 34-летний мужчина, действуя в составе сговорившейся группы лиц, в октябре 2020 года на территории Донского спрятал две закладки с наркотиками, приготовив к сбыту еще 32 пакета - их он хранил на съемной квартире.

Спрятать приготовленные закладки житель Новомосковска не успел, так как его задержала полиция. При нем нашли 125, 62 г наркотиков.