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Происшествия8 сентября 2021 15:11

В Туле поймали велосипедного вора

Злоумышленник воспользовался беспечностью хозяев
Елена Иргиз
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В настоящее время полиция расследует уголовное дело по статье "Кража"

В настоящее время полиция расследует уголовное дело по статье "Кража"

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле поймали велосипедного вора. Мужчина украл из подъезда многоквартирного дома два велосипеда, общей стоимостью 20 000 рублей.

Предположительно, злоумышленник увидел, как хозяева оставили свои вещи без присмотра в общедоступном месте. Воспользовавшись моментом, он забрал велосипеды и скрылся.

Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 24-летний неработающий ранее судимый мужчина, живущий в одном из соседних домов. Похищенные велосипеды нашли при нем. В настоящее время полиция расследует уголовное дело по статье "Кража".