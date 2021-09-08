В настоящее время полиция расследует уголовное дело по статье "Кража" Фото: Алексей ФОКИН

В Туле поймали велосипедного вора. Мужчина украл из подъезда многоквартирного дома два велосипеда, общей стоимостью 20 000 рублей.

Предположительно, злоумышленник увидел, как хозяева оставили свои вещи без присмотра в общедоступном месте. Воспользовавшись моментом, он забрал велосипеды и скрылся.

Полицейские вычислили подозреваемого. Им оказался 24-летний неработающий ранее судимый мужчина, живущий в одном из соседних домов. Похищенные велосипеды нашли при нем. В настоящее время полиция расследует уголовное дело по статье "Кража".