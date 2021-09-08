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Происшествия8 сентября 2021 14:15

В Туле на пешеходном переходе "Mitsubishi" сбил мужчину

Пешеход переходил дорогу на красный свет
Елена Иргиз
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Мужчина, переходивший дорогу, имел признаки алкогольного опьянения

Мужчина, переходивший дорогу, имел признаки алкогольного опьянения

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на пешеходном переходе "Mitsubishi" сбил пешехода. Авария случилась утром 8 сентября.

По предварительным данным, около 10:30 возле дома № 111 на проспекте Ленина мужчина, будучи за рулем "Mitsubishi Outlander", сбил на пешеходном переходе местного жителя. Мужчина переходил дорогу на красный свет светофора.

В результате ДТП пешеход получил легкие травмы, ему оказали медицинскую помощь. По уточненным данным ГИБДД, мужчина, переходивший дорогу, имел признаки алкогольного опьянения.