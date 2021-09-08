Тульские спасатели расчищают русло реки Шиворонь в Киреевском районе Фото: материалы пресс-служб

Спасатели продолжают расчистку русла и прибрежной полосы реки Шиворонь с целью подготовки к безаварийному пропуску паводковых вод. Силами подразделений МЧС России в марте нынешнего года уже проводились работы по уборке растительности, упавшей в русло.

Теперь же продолжается расчистка прибрежной полосы реки в районе села Дедилово. Привлечено более 200 человек и более 40 единиц техники, развернут полевой лагерь.