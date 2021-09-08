Похититель велосипедов по-тульски: добыча составила сразу несколько двухколесных коней Фото: Алексей ФОКИН

24-летний злоумышленник заприметил велосипеды, оставленные на длительное время без присмотра в подъезде многоквартирного жилого дома. Убедившись, что на них никто не обращает внимания, он забрал два двухколесных агрегата на сумму 20 тысяч рублей.

Но вскоре молодого неработающего и ранее судимого мужчину, проживающий неподалеку от места преступления вычислили. Похищенное было обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.