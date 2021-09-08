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Происшествия8 сентября 2021 10:36

Похититель велосипедов по-тульски: добыча составила сразу несколько двухколесных коней

Сотрудники уголовного розыска в Туле установили подозреваемого в тайном хищении велосипедов
Игорь КОПЫТОВ
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Похититель велосипедов по-тульски: добыча составила сразу несколько двухколесных коней

Похититель велосипедов по-тульски: добыча составила сразу несколько двухколесных коней

Фото: Алексей ФОКИН

24-летний злоумышленник заприметил велосипеды, оставленные на длительное время без присмотра в подъезде многоквартирного жилого дома. Убедившись, что на них никто не обращает внимания, он забрал два двухколесных агрегата на сумму 20 тысяч рублей.

Но вскоре молодого неработающего и ранее судимого мужчину, проживающий неподалеку от места преступления вычислили. Похищенное было обнаружено и изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.