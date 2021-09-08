Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Спорт8 сентября 2021 10:00

Тульский «Арсенал» отзаявил в это трансферное окно защитника Тараса Бурлака

Защитник «Арсенала» Тарас Бурлак не покинет команду
Игорь КОПЫТОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тульский «Арсенал» отзаявил в это трансферное окно защитника Тараса Бурлака

Тульский «Арсенал» отзаявил в это трансферное окно защитника Тараса Бурлака

Фото: материалы пресс-служб

Несмотря на то, что 31-летний футболист был официально исключен из заявки на сезон, клуб пока не будет расторгать контракт с ним по своей инициативе. На данный момент, по имеющейся информации, Бурлак переведен в дубль

В «Арсенале» Тарас Бурлак играет с августа 2020 года, куда перешел из «Крыльев Советов» на правах свободного агента. В текущем сезоне РПЛ защитник 2 раза выходил на поле в красно-желтой футболке. Контракт с тульской командной действует до лета 2023 года.