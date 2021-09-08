В суд передано дело бывшего начальника колонии в Тульской области о попытке мошенничества Фото: Алексей ФОКИН

24 июня 38-летний начальник исправительного учреждения, находясь в своем служебном кабинете, получил от 35-летнего друга осужденного к лишению свободы лица 1,5 млн рублей за оказание содействия в замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания. При этом установлено, что предпринимать каких-либо шагов для исполнения обещания он не собирался.

Прокуратурой Тульской области утверждено обвинительное заключение по данному делу и теперь оно передано в Центральный районный суд Тулы для вынесения окончательного приговора. Кроме того, в настоящий момент наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму более 1,5 млн рублей.