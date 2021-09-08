8 сентября в Туле на улице Тимирязева - временные ограничения движения транспорта Фото: Алексей ФОКИН

В связи с проведением работ по опиловке деревьев временные ограничения движения транспорта будут введены в Туле на улице Тимирязева в районе домов № 97 и № 99 до 13.00. Здесь будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспорта.

Движение трамваев маршрутов №№ 12 и 13 будет осуществляться по измененной схеме. Часть вагонов № 12 будут двигаться по схеме: проспект Ленина - улица Болдина - улица Оружейная – улица Агеева - улица Фридриха Энгельса - улица Советская – Демидовский путепровод - улица Октябрьская - улица Максима Горького. Другая часть: Перекопский переулок (кольцо) - улица Кауля - улица Оборонная - улица Советская – Демидовский путепровод - улица Октябрьская – улица Максима Горького.

Трамваи № 13 будут также частично ездить по схеме: проспект Ленина – улица Болдина – улица Оружейная - улица Агеева - улица Фридриха Энгельса - улица Советская - Чулковский мост – улица Пролетарская – улица Епифанская - улица Марата - улица Плеханова – улица Металлургов. А часть от кольца на Перекопском переулке - улица Кауля - улица Оборонная - улица Советская - Чулковский мост – улица Пролетарская - улица Епифанская - улица Марата - улица Плеханова – улица Металлургов.