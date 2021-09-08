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Общество8 сентября 2021 6:05

В центре Тулы 8 сентября ограничат движение транспорта

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Елена Иргиз
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В связи с этим меняется движение трамваев маршрутов № 12 и № 13

В связи с этим меняется движение трамваев маршрутов № 12 и № 13

Фото: Алексей ФОКИН

В Туле на улице Тимирязева 8 сентября вводится запрет на остановку, стоянку и движение всех видов транспорта. Ограничения будут действовать от дома № 97 до дома 99 с 09:00 до 13:00 из-за проведение опиловки деревьев в этом месте.

В связи с этим меняется движение трамваев маршрутов № 12 и № 13. Они будут ходить по измененной схеме:

- № 12 "пос. Менделеевский – ул. Штыковая": пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького / Перекопский переулок - ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская – Демидовский путепровод - ул. Октябрьская - ул. М. Горького;

- № 13 "пос. Менделеевский – ст. Металлург": пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов / Перекопский переулок- ул. Кауля - ул. Оборонная - ул. Советская - Чулковский мост - ул. Пролетарская - ул. Епифанская - ул. Марата - ул. Плеханова - ул. Металлургов.

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