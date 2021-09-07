Где в Туле не будет света завтра, 8 сентября: публикуем список адресов Фото: Алексей ФОКИН

Ограничения в подаче электричества коснутся следующих адресов:

с 08:00 до 17:00 - ул. Глухополянская, 52-64, 56-а, 56-б, 56-в, 56-г, 63-а, 58-в, 62-б, 62-в, 55-а, 64-б; ул. Лобачевского, 2-26; 25-й пр-зд, 10 ,12, 14; 10-й пр-зд, 80-102 (четн.), 95-115 (нечетн.); 22-й пр-зд, 3-26;с 09:00 до 16:00 - Мясново: Одоевское ш., 12;

с 09:00 до 13:00 - ул. Баженова, 4, 4-а, 4-б; ул. Марата, 180;

с 09:00 до 15:00 - ул. Союзная, 5; ул. Металлистов, 16, 19, 21, 10;

с 09:00 до 17:00 - п. Косая Гора: ул. Гагарина, 15, 15-а, 15-б, 19; ул. М. Горького, 17, 19, 28, 28-а, 32/34, 26; ул. Горшкова, 24, 26; 0-й пр-зд, 95-115 (нечетн.), 80-102 (четн.); 23-й пр-зд, 2-24; ул. Кутузова, 18, 20-в, 20; ул. Шухова, 22-а, 20-а, 24 к. 2, 26-а, 28-а; п. Южный: ул. Шахтерская, 10-28 (четн.), 36, 36-а, 38, 40, 42; ул. Лесная, 3, 5, 6, 10-б, 15, 7, 8, , 9, 9-а, 11, 12, 13, 15-а, 11-б, 16, 16-а, 10, 10-а; ул. Клубная, 30; ул. 2-я Овражная, 31, 33, 29; ул.Пархоменко, 1-4 (нечетн.), 43-а, 3, 2-38; ул.Головина, 1-12; ул.Шевченко, 13; Мясново: 1-й Клинской пр-зд, 1; ул. Чмутова, 16, 18, 36-а; ул. В. Выселковая, 2-24 (четн.), 3-19 (нечетн.), 19-а, 17-а, 11-а, 9-а, 7-а, 7-б, 12-а; ул. М. Кулига, 2-6 (четн.); ул. Б. Кулига, 3-15 (нечетн.), 2-6 (четн.), 3-а, 9-а, 13-а, 13-б, 13-в;

с 09:00 до 18:00 - п. Косая Гора: ул. М. Горького, 2.