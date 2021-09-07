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Общество7 сентября 2021 17:12

Житель Тульской области заплатил компенсацию за развратные действия со школьницей

Жертва получила 200 тысяч рублей
Игорь КОПЫТОВ
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Житель Тульской области заплатил компенсацию за развратные действия со школьницей

Житель Тульской области заплатил компенсацию за развратные действия со школьницей

Фото: Алексей ФОКИН

39-летний житель Ефремовского района Тульской области выплатил 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда за развратные действия в отношении 15-летней девочки.

Мужчина был осужден за совершение развратных действий без применения насилия в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста. Однако в установленный срок компенсацию не выплатил. После же предупреждения судебным приставом, что ему придется ежемесячно выделять часть средств из зарплаты в погашение долга, злоумышленник сразу же компенсировал моральный вред в полном объеме.