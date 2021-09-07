За прошедшую неделю в Тульской области клещи покусали 61 ребенка

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За прошедшую неделю в Тульской области клещи покусали 155 человек. Из них - 61 ребенок. Клещей у себя нашли жители всех районов региона.

Также отмечается и 87 завозных случаев. Они зафиксированы при посещении Калужской области (35), Московской области (12), Липецкой, Рязанской и Смоленской областей и Краснодара - по 4, Санкт-Петербурга и Орла - по 3, Костромской области, Твери, Курска и Алтая - по 2, а также из Ставропольского края, Башкирии, Брянской и Воронежской областей, Новгорода, Иваново, Ялты и Тамбова, и даже из Республики Абхазия и Чехии.

Насекомых в основном обнаруживали во дворах и на дачах, и при выезде на природу. По данным на 02.09.2021 года у выявленных клещей найдены возбудители иксодового клещевого боррелиоза и гранулоцитарного анаплазмоза человека.