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Общество7 сентября 2021 12:57

Житель Богородицка обманул государство на 400 тысяч рублей

Мужчина предоставлял ложную информацию о своих доходах
Елена Иргиз
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Уголовное дело рассмотрит Богородицкий районный суд

Уголовное дело рассмотрит Богородицкий районный суд

Фото: Алексей ФОКИН

Житель Богородицка обманул государство на 400 тысяч рублей. Мужчина предоставлял ложную информацию о своих доходах.

Как было установлено в ходе следствия, с ноября 2017 года по декабрь 2019 года 40-летний житель Богородица представлял в региональное Управление социальной защиты населения неверные сведения о доходах. На основании такой ложной информации, ему начислялись пособия на третьего и последующих детей. Всего мужчина получил более 400 тысяч рублей.

К настоящему моменту следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит Богородицкий районный суд.