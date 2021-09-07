Уголовное дело рассмотрит Богородицкий районный суд Фото: Алексей ФОКИН

Житель Богородицка обманул государство на 400 тысяч рублей. Мужчина предоставлял ложную информацию о своих доходах.

Как было установлено в ходе следствия, с ноября 2017 года по декабрь 2019 года 40-летний житель Богородица представлял в региональное Управление социальной защиты населения неверные сведения о доходах. На основании такой ложной информации, ему начислялись пособия на третьего и последующих детей. Всего мужчина получил более 400 тысяч рублей.

К настоящему моменту следствие завершено. Уголовное дело рассмотрит Богородицкий районный суд.