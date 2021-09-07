Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 сентября 2021 12:33

В Тульской области «Ford» вылетел с трассы: молодой водитель заснул за рулем

В аварии пострадали два человека
Елена Иргиз
КомментироватьОставить комментарий(0)
В момент ДТП пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности

В момент ДТП пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности

Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области «Ford» вылетел с трассы: молодой водитель заснул за рулем. Авария случилась рано утром 6 сентября.

По предварительным данным около 6:45 на 167-ом километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» 25-летний парень, управляя «Ford Focus», заснул за рулем, от чего машина вылетела в придорожный кювет.

В результате происшествия пострадал сам водитель «Ford» и его пассажир, 45-летняя женщина. Во время ДТП они оба не были пристегнуты ремнем безопасности.