В момент ДТП пассажиры не были пристегнуты ремнем безопасности Фото: материалы пресс-служб

В Тульской области «Ford» вылетел с трассы: молодой водитель заснул за рулем. Авария случилась рано утром 6 сентября.

По предварительным данным около 6:45 на 167-ом километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» 25-летний парень, управляя «Ford Focus», заснул за рулем, от чего машина вылетела в придорожный кювет.

В результате происшествия пострадал сам водитель «Ford» и его пассажир, 45-летняя женщина. Во время ДТП они оба не были пристегнуты ремнем безопасности.