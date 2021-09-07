Месть не удалась: житель Новомосковска пытался сжечь автомобиль бывшей жены

Это случилось в ночь на 25 июня Фото: Алексей ФОКИН

В Новомосковске обиженный мужчина задумал из мести сжечь автомобиль бывшей супруги. Совершить это ему не удалось, и теперь мстителя ждет наказание.

Как установило следствие, в ночь на 25 июня 2021 года 27-летний местный житель около дома семьи бывшей жены облил автомобили «Mitsubishi Lancer» и «Mazda» бензином и другими горючими материалами и поджег их, а затем скрылся с места преступления. Хозяева машин заметили злоумышленника и потушили пожар, так что автомобили уцелели.

Мужчину задержали и отправили под арест. Сейчас следствие завершено, уголовное дело рассмотрит Новомосковский городской суд.