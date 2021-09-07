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Происшествия7 сентября 2021 11:23

В Тульской области двое мужчин украли кабели от поливальной техники

Игорь КОПЫТОВ
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В Тульской области двое мужчин украли кабели от поливальной техники

В Тульской области двое мужчин украли кабели от поливальной техники

Фото: Алексей ФОКИН

Двое 26-летних молодых человека оказались причастны к хищению кабелей управления поливальной техникой. Обнаружив, что все это находится без присмотра в поле около одной из деревень под Новомосковском, они спокойно демонтировали провода, содержащие цветной металл. Цель хищения — совершенно очевидна. Нанесенный ущерб - 97 тысяч рублей.

Однако, полицейские довольно быстро изобличили подозреваемых в противоправном деянии. Мужчины признались в содеянном. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.