В Тульской области двое мужчин украли кабели от поливальной техники Фото: Алексей ФОКИН

Двое 26-летних молодых человека оказались причастны к хищению кабелей управления поливальной техникой. Обнаружив, что все это находится без присмотра в поле около одной из деревень под Новомосковском, они спокойно демонтировали провода, содержащие цветной металл. Цель хищения — совершенно очевидна. Нанесенный ущерб - 97 тысяч рублей.

Однако, полицейские довольно быстро изобличили подозреваемых в противоправном деянии. Мужчины признались в содеянном. Теперь в их отношении возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ.